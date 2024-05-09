Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Kaynak: İHA
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olan bir çocuk annesi Ukraynalı kadın, eşi tarafından öldürülüp ardından intihar edildi.

Olay, 24117 Sokak'ta bulunan 13 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, İ.Z. (45), Ukrayna uyruklu eşi N.Z. (33) ile boşanma sürecinde bir tartışma yaşadı. Tartışma sırasında İ.Z., eşine tabancayla defalarca ateş ederek öldürdü ve daha sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu ancak olay sırasında çocuğun okulda olduğu öğrenildi.

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