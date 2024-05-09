Bursa'da yaklaşık 180 km hızla giden tır görenleri korkuttu

Bursa'da yüksek hızda seyreden bir tırın, aynı yolda seyreden diğer araç sürücülerinin yetişmeye çalışması sonucu ibresinin 180'i gösterdiği anlar, güvenlik tartışmalarını başlattı. Tırın bu kadar yüksek hızda seyretmesi, çevredeki diğer sürücüler için büyük bir tehlike oluşturdu. Bu durum, güvenlik endişelerini artırdı ve tır sürücüsünün bu şekilde hareket etmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Olayın ardından sosyal medyada ve toplumda tırın hızıyla ilgili yoğun bir tartışma başladı.