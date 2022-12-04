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Fare istilası başladı! Her yerden çıkıyorlar, halk panik içinde

ABD ve Avrupa’da birçok büyük kenti son dönemde fareler bastı. Fare nüfusunun patlamasında Covid pandemisi sırasında yapılan değişikliklerin ve çöplerin toplanmasında yaşanan aksaklıkların da rol oynadığı belirtiliyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:13
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ABD ve Avrupa’da fare istilası. Her yerden çıkıyorlar halk panik içinde

Fare istilası başladı! Her yerden çıkıyorlar, halk panik içinde
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ABD'de ve Avrupa'nın bazı kentlerinde son dönemde ciddi bir fare istilası yaşanıyor. ABD'nin en büyük kentlerinden New York'un ardından İskoçya'nın Glasgow kentini de fareler bastı.

Kentin North Kelvinside bölgesinde yetkililer, temizlik ekiplerinin fareler nedeniyle çöp konteynırlarının olduğu alanlara ulaşamadığını ve bölgede çok ciddi bir sağlık sorunu yaşanabileceğini belirtti. Belediye, çareyi çöp konteynırlarının yerini değiştirmekte buldu.

Vatandaşlara gönderilen mektuplarda, farelerin temizlik görevlilerinin güvenliğini tehlikeye attığı, bu nedenle çöp toplama alanlarının başka yere taşındığı bildirildi. Bölgede soruna çözüm için vatandaşların katılımıyla olağanüstü toplantılar düzenleneceği de kaydedildi.

Öte yandan Britanya’nın birçok kentinde de son dönemde her yerden çıkan fareler endişe yaratıyor.

NEW YORK’TA ALARM: ‘SIÇAN ŞEFİ’ ARANIYOR

ABD'nin en kalabalık kenti New York'ta da bu hafta fare istilası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Belediye Başkanı Eric Adam, perşembe günü paylaştığı tweet'te “Farelerden daha çok nefret ettiğim bir şey yok” diyerek kemirgenlere savaş açtığını duyurdu.

Kentte fare ihbarlarının son iki yılda neredeyse iki kat artması yetkilileri harekete geçirdi. Birçok sokakta farelerin cirit atması New Yorkluları paniğe sevk ederken, farelerin yok edilmesi için yıllık 120 bin ila 170 bin dolar arası maaşa çalışacak “sıçan şefi” için iş ilanı yayınlandı.

İlanda, “New York'un bitmek bilmeyen fare nüfusuna karşı inanç, kararlılık ve öldürme içgüdünüz varsa hayalinizdeki iş sizi bekliyor” denildi.

Büyük kentlerde fare nüfusunun patlamasında Covid-19 pandemisinde restoranların kapatılması üzerine sokakları dolduran seyyar yemek arabalarının rol

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ALİ
4.12.2022 13:27
Kedileri biraz aç bıraksınlar  
 
Maçkalı
4.12.2022 12:31
Bizim için sıkıntı değil. Nasıl olsa yavaş yavaş gemiyi terk ediyorlar. Artık çalıp çırpıcak birşey kalmadı ortalıkta bu yūzden bizce bir sorun yok panik yok G i d e c e k l e r.😂😂😂😂  
 
Emisyon Emperyalist düşmanı
4.12.2022 12:28
Rusya 'nın birr projesi olabilir.😂😂 Hep onlar mı istila edecek ? Şimdi fareler istila etmiş çok mu?  
 
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