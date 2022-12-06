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ABD ve Avustralya, Çin’e karşı masada

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, ülkelerinin Çin’e karşı işbirliğini derinleştirmesini görüştü.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 06:21
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ABD ve Avustralya, Çin’e karşı masada

ABD ve Avustralya, Çin’e karşı masada
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Austin, Avustralyalı mevkidaşı Marles’i Pentagon’da ağırladı.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, iki bakanın ABD-Avustralya ittifakını ele aldığını belirtti.

Ryder, "İki bakan, operasyonlar, kuvvet konuşlanması ve savunma teknolojisi işbirliği dahil olmak üzere ikili savunma işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti. İkili, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin istikrarsızlaştırıcı askeri faaliyetlerine karşı ortak kararlılıklarını belirterek, bölgesel güvenlik ortamı hakkında görüş alışverişinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Pat Ryder, bakanların "özgür ve açık bir Hint-Pasifik ortak vizyonunu desteklemek için" bölgesel ortaklarla işbirliğini sürdürme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Austin ve Marles, bugün iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla dörtlü toplantı yapacak. (AA)

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