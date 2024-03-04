ABD ve İngiltere Sada kentine 3 saldırı düzenledi

Husilere bağlı el-Mesire televizyonundan yapılan açıklamada, Sada'ya bağlı Bakım beldesindeki Yesnim bölgesine ABD ve İngiliz güçlerinin 3 farklı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıların neticesinde herhangi bir can veya mal kaybına dair bilgi paylaşılmazken, ABD ve İngilizlerden henüz bir açıklama gelmedi.

Sınır bölgesinde bulunan Sada kenti, Husilerin önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kızıldeniz'deki Durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara tepki olarak 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymaya başladı.

ABD güçleri, bu süreçte Yemen'den atılan füzeleri ve kamikaze dronları defalarca etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Husilerin bu eylemlerinin ardından birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticaretinin güvenliğini tehlikeye atan bu duruma karşı 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

31 Aralık 2023'te Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya'nın sunduğu kararla Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının derhal durdurulmasını istedi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sağlayan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor.