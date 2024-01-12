ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırısı petrol fiyatlarını yükseltti

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varili, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz ve Yemen’de Husi savaşçıları hedef alması sonucu ​​​79,04 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 79,10 dolara kadar yükselirken, günü 77,41 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün ise brent petrolün varil fiyatı, 11.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yükselerek 79,10 dolar oldu. Aynı anlarda ise Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,73 dolardan alıcı buldu.

KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR

Orta Doğu’da artan çatışmaların şiddetiyle birlikte petrol fiyatları, yükselmeye devam ediyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki olarak Yemen’deki Husiler, ticari gemilere saldırmaya başladı. Bu durum, Kızıldeniz’de faaliyet gösteren birçok gemicilik şirketinin seferlerini askıya almasına neden oldu.

Husilerin Kızıldeniz’deki uluslararası nakliye yollarını hedef alan dron ve füze saldırıları devam ederken, ABD ve İngiltere, Yemen’deki bazı kentlerde Husi mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Husi saldırılarının ABD’nin çıkarlarını ve müttefiklerini tehdit ettiğini söyleyerek, ABD ve İngiltere’nin saldırılarının diğer bazı ülkeler tarafından da desteklendiğini açıkladı.

Biden, ABD halkının ve küresel ticaretin güvenliğini sağlamak için gerekirse daha fazla adım atacaklarını da vurguladı.

ABD ve İngiltere’nin saldırılarını kınayan Husiler, misilleme olarak Kızıldeniz’de ABD ve İngiliz savaş gemilerine ve üslerine saldırdıklarını ilan etti.

ABD ordusu, Husilerin son bir ayda Kızıldeniz’de 27 saldırı yaptığını bildirdi. Bölgedeki gerilimin artması, Brent petrol fiyatlarını da etkiledi.

Brent petrolde 79,64 ile 81,22 dolar arasının direnç seviyesi, 78,55 ile 76,34 dolar arasının ise destek seviyesi olduğu belirtildi.