ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırısı petrol fiyatlarını yükseltti

Kaynak: Haber Merkezi
ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırısı petrol fiyatlarını yükseltti
Yemen’e bağlı Husi militanlarının ABD ve İngiltere tarafından vurulmasının yankıları sürerken, operasyonlar petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varili, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz ve Yemen’de Husi savaşçıları hedef alması sonucu ​​​79,04 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 79,10 dolara kadar yükselirken, günü 77,41 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün ise brent petrolün varil fiyatı, 11.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yükselerek 79,10 dolar oldu. Aynı anlarda ise Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,73 dolardan alıcı buldu.

KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR

Orta Doğu’da artan çatışmaların şiddetiyle birlikte petrol fiyatları, yükselmeye devam ediyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki olarak Yemen’deki Husiler, ticari gemilere saldırmaya başladı. Bu durum, Kızıldeniz’de faaliyet gösteren birçok gemicilik şirketinin seferlerini askıya almasına neden oldu.

Husilerin Kızıldeniz’deki uluslararası nakliye yollarını hedef alan dron ve füze saldırıları devam ederken, ABD ve İngiltere, Yemen’deki bazı kentlerde Husi mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Husi saldırılarının ABD’nin çıkarlarını ve müttefiklerini tehdit ettiğini söyleyerek, ABD ve İngiltere’nin saldırılarının diğer bazı ülkeler tarafından da desteklendiğini açıkladı.

Biden, ABD halkının ve küresel ticaretin güvenliğini sağlamak için gerekirse daha fazla adım atacaklarını da vurguladı.

ABD ve İngiltere’nin saldırılarını kınayan Husiler, misilleme olarak Kızıldeniz’de ABD ve İngiliz savaş gemilerine ve üslerine saldırdıklarını ilan etti.

ABD ordusu, Husilerin son bir ayda Kızıldeniz’de 27 saldırı yaptığını bildirdi. Bölgedeki gerilimin artması, Brent petrol fiyatlarını da etkiledi.

Brent petrolde 79,64 ile 81,22 dolar arasının direnç seviyesi, 78,55 ile 76,34 dolar arasının ise destek seviyesi olduğu belirtildi.

Son Haberler
TOGG'daki iki sorun sahiplerini çileden çıkardı. Video çekip sosyal medyada yayınladılar Gündem
TOGG'daki iki sorun sahiplerini çileden çıkardı. Video çekip sosyal medyada yayınladılar
Tapusu olanlardan artık o belge istenecek '15 gün süre verildi' Ekonomi
Tapusu olanlardan artık o belge istenecek '15 gün süre verildi'
Kış aylarında su içmenin faydaları Sağlık
Kış aylarında su içmenin faydaları
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Yaşam
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Borsadan yabancıların neden kaçtığı belli oldu. İşte kaçıştaki detay Ekonomi
Borsadan yabancıların neden kaçtığı belli oldu. İşte kaçıştaki detay
Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! İşte yöneteceği maç Spor
Halil Umut Meler sahalara geri dönüyor! İşte yöneteceği maç
‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi Gündem
‘Gençlerin gözünden ışık, renk, doku ve İstanbul’ sergisi