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ABD ve Kanada'da kar esareti: 50 ölü

ABD ve Kanada'da etkisini gösteren kar fırtınası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:49
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ABD ve Kanada kar esareti altında kaldı: 50 ölü

ABD ve Kanada'da kar esareti: 50 ölü
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ABD ve Kanada'da etkili olan kar şiddetli kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden ABD'de can kaybı da artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. New York eyaletinde yer alan Buffalo’da ise son açıklanan verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti.

"BU, HİÇBİRİMİZİN UMDUĞU VEYA BEKLEDİĞİ NOEL DEĞİL"

Buffalo'nun bağlı olduğu Erie ilçesinin Belediye Başkanı Mark Poloncarz, kar kalınlığının bölgede yaklaşık 1,2 metreye ulaştığını ifade etmişti. Poloncarz, "Bu, hiçbirimizin umduğu veya beklediği Noel değil, ancak bugün olabildiğince mutlu bir Noel geçirmeye çalışın. Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum" demişti.

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK" KAR FIRTINASI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirmişti.

KANADA'DA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında Cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edilmişti.

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Yeniçağ Anasayfa
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