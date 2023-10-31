ABD ve Kanada, Myanmar'a uygulanan yaptırımların kapsamını artırdı

ABD ve Kanada, Myanmar’daki askeri darbeye karşı eş güdümlü olarak yaptırım kararı aldı.

KAYNAK: AA
ABD ve Kanada, Myanmar'a uygulanan yaptırımların kapsamını artırdı

Yaptırım listesine 5 üst düzey yönetici, 2 kuruluş ve 61 kişi eklendi. ABD, AB, İngiltere ve Kanada’nın yaptırım kararı eşgüdümlü olarak uygulanacak.

Yaptırım listesine yeni isimler eklendi

ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar ordusunun eylemlerini kısıtlamayı amaçlayan bir karar çıkardı. Karara göre, Myanmar’daki üst düzey yöneticiler ve bakanlardan oluşan 5 kişi yaptırım listesine alındı. Ayrıca, Myanmar’ın döviz gelirinin yaklaşık yüzde 50’sini sağlayan ulusal petrol ve gaz firması “Myanma Oil and Gas Enterprise” ile askeri yönetime destek veren 3 firma da listeye eklendi.

Kanada hükümeti de internet sitesinden yaptığı açıklamada, Myanmar yönetimiyle ilişkisi olan tüzel ve gerçek toplamda 61 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu kişilerin seyahat yasağı, varlıkların dondurulması gibi yaptırımlara maruz kalacağı belirtildi.

Myanmar’da ordu yönetime el koydu

Myanmar’da 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla ordu, 1 Şubat 2021’de yönetime el koydu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii’yi ve pek çok siyasetçiyi gözaltına aldı. Ordu ayrıca olağanüstü hal ilan etti.

Suu Çii hakkında birçok suçlama bulunuyor. Bunlar arasında Kovid-19 tedbirlerine uymama, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik etme gibi suçlar var. Suu Çii şubatta ev hapsine alındı.

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