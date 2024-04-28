Ucuz altın sorusuna İslam Memiş'ten yanıt. Şimşek'in altın ithalatı açıklaması gram altında neyi değiştirir

Altın ithalatına olan talebi kırmayı hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz yıl bir dizi kısıtlama kararı alarak diğer ülkelerden yapılan altın ithalatına vergi kısıtlamaları getirmişti.

Bu karar vatandaşları kuyumculara iterek Merkez Bankası'nın açıkladığı altın kuru ile serbest piyasa altın fiyatlarındaki makasın açılmasına neden olmuştu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ALTIN İTHALATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son yaptığı altın açıklamasında sektör temsilcileri ile görüşüldüğünü ve altın ithalatına yönelik kısıtlamaların ayarlanacağını belirtmiş ve yakın zamanda normalleşme adımlarının atılacağını söylemişti. Açıklama kuyumcular arasında altın ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla Merkez Bankası ile serbest piyasa arasındaki altın kuru endeksin eşitleneceği yönünde beklenti yaratmıştı.

Açıklamaları ile adından söz ettiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın ithalatı kısıtlamalarında yapılacak yeni düzenleme ile altın tarafında işlerin değişeceğini söyleyerek ucuz altını çoğalacağına işaret etti.

ALTIN İTHALATINDA YASAK KALKINCA NE OLUR?

Mehmet Şimşek'in bahsettiği altın ithalatında normalleşme açıklamasını yorumlayan İslam Memiş, normalleşmenin Türkiye'deki fiziki altının 2-3 bin dolar seviyesindeki işçiliği ortadan kaldıracağını, altında kaçakçılığın önüne geçileceğini ve ithalatın artacağını söyledi. İslam Memiş kısıtlamaların kalkması ile vatandaşların pahalı altın almak zorunda kalmayacağını belirtti.

İslam Memiş altın yatırımcısının en çok merak ettiği "İthalat yasağının kalkması gram altına etki eder mi?" sorusuna da "evet etkiler" diyerek yanıt verdi. Yeni düzenleme ile resmi kur ile serbest piyasa fiyatı arasındaki farkın kalkacağını belirterek "Şu an şu an resmi kur 2443 lira. Serbest piyasa ise 2515 lira. Düzenleme ile serbest piyasa da resmi kur gibi 2443 lira olur. Yani tek fiyat geçerli olur." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yasak altınlara da değinen İslam Memiş, gram altındaki yasaklamaların geleneklerimizi zedeleyeceğini vurguladı. Üretimi durdurulan 0,25 - 0,50 gram altınlarda kararın güncellenmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, düğünlerde vatandaşların Türk lirası ya da döviz de takabileceğini ancak geleneklerimizin altından yana olduğunu hatırlattı.