ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD ve Kanada ordusuna ait savaş gemileri Çin ile gerilimin yükseldiği dönemde Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptılar.

ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti

Editör: Ersoy Özdem

ABD ve Kanada savaş gemileri, her iki donanmanın da Cumartesi günü, özerk Tayvan'ı Çin'den ayıran hassas bölge olan Tayvan Boğazı'ndan geçtiklerini açıkladılar.

ABD 7. Filosu, muhrip USS Chung-Hoon ve Kanada Kraliyet Donanması'na ait HMCS Montreal'in 3 Haziran'da uluslararası hukuka uygun olarak açık denizlerde seyrüsefer ve uçuş serbestliklerinin geçerli olduğu sulardan rutin bir Tayvan Boğazı geçişi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin ordusu ise geçişi izlediklerini açıklarken, Çin Doğu Cephesi Komutanlığı sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, "İlgili ülkeler kasıtlı olarak Tayvan Boğazı'nda sorun çıkarıyor, kasıtlı olarak riskleri artırıyor ve kötü niyetle bölgesel barış ve istikrarı baltalıyor" ifadelerini kullandı.

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