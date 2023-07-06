ABD ve Rusya havada kapıştı

ABD, Suriye üzerinde görev yapan İHA’larının, Rus savaş uçakları tarafından taciz edildiğini iddia etti.

ABD ve Rusya havada kapıştı

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait insansız hava araçlarını taciz ettiğini duyurdu.

Açıklamada Rus savaş uçaklarının hareketleri, "tehlikeli" ve "profesyonellik dışı" olarak nitelendi. Açıklamayla birlikte o tacizlerin görüntüleri de yayınlandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, "3 ABD MQ-9 İHA'sı DEAŞ hedeflerine yönelik bir misyon yürütürken 3 Rus savaş uçağı tarafından taciz edildi” dedi.

Rus savaş uçaklarının "normlar ve protokollere aykırı" hareketler yaptığını söyleyen Grynkewich, "Rus jetleri, İHA'ların önüne birçok paraşütlü aydınlatma bombası bırakarak İHA'ları kaçış manevraları yapmaya zorladı" ifadelerini kullandı.

Grynkewich, bir Rus pilotun da uçağını ABD İHA’sının çok yakınına getirdiğini İHA’nın güvenli hareket etmesini engellediğini savunarak "Bu olaylar, Rus güçlerinin Suriye'de hem ABD hem de Rus güçlerini tehdit eden profesyonellik dışı ve güvensiz eylemlerinin bir başka örneği" yorumunu yaptı.

Açıklamada, Grynkewich, Rus güçlerini Suriye'de bu tür eylemlere son vermeye davet etti.

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