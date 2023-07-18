ABD ve Rusya arasında ipleri gerecek açıklama

ABD, Rusya'nın, Ukrayna'nın ürettiği tahılın diğer ülkelere ihraç edilmesine izin veren Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının "insafsızlık" olduğunu belirtti.

KAYNAK: AA
ABD ve Rusya arasında ipleri gerecek açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın açıklamasında, "Rusya'nın bugünkü eyleminin sonucu, gıdayı silah haline getirmektir.

Bu, gıdanın çok ihtiyaç duyulduğu yerlerde bulunmasını zorlaştıracak ve fiyatların yükselmesine yol açacak." dedi.

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"PİYASALARIN ŞİMDİDEN TEPKİ VERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Blinken, savaşın vurduğu Ukrayna'dan güvenli şekilde tahıl ihraç etme anlaşmasından çıkan Rusya'nın kararıyla ilgili, "Sonuç olarak bu insafsızlık. Piyasaların şimdiden tepki verdiğini görüyoruz." ifadelerine yer vererek, anlaşmaya "mümkün olan en kısa sürede geri dönülmesi" gerektiğini vurguladı.

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