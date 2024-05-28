ABD vizesi reddedilince evinin çatısına ünlü Özgürlük Anıtı'nı dikti

Hindistan'da yaşayan bir adam, ABD'ye yaptığı vize başvurusunun reddedilmesinin ardından ilginç bir karara imza attı. ABD'yi ziyaret edememenin hayal kırıklığını yaşayan adam, bu duygusunu hafifletmek için evinin tepesine Özgürlük Anıtı'nın bir kopyasını inşa ettirdi.

Anıtın kopyası, hem komşularının hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kopya anıt, gerçeğiyle aynı detaylara sahip olmasa da, sembolik anlamı ve adamın ABD'ye olan hayranlığını yansıtması açısından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve videolar kısa sürede viral oldu.