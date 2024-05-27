Dünyanın en büyük LED küresi manzaranın içinde hissettirerek nefes kesti

Las Vegas'ın meşhur turistik alanlarından biri olan Sphere, dünyanın en büyük LED küresi olarak dikkat çekiyor. Bu devasa kürenin ekranına yansıtılan manzara, izleyenleri adeta büyülemeye devam ediyor.

LED teknolojisi sayesinde oluşturulan görseller, izleyicilere oturdukları yerden nefes kesici manzaraları izliyormuş gibi bir his veriyor. Sphere'ın ekranı, 600 milyon piksel ve 10,000 nit parlaklık ile gerçeküstü görüntüler sunuyor.

Las Vegas Strip'teki The Venetian Resort'un bir parçası olan Sphere, 2021 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştı. Kürenin ekranı, 4,000 metrekarelik bir alana sahip ve 19,000 metreküp hacme sahip.

Sphere, Las Vegas'ın gece ve gündüzünde izleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden bu etkileyici yapı, Las Vegas deneyimine farklı bir boyut kazandırıyor.