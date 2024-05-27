Dünyanın en büyük LED küresi manzaranın içinde hissettirerek nefes kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük LED küresi manzaranın içinde hissettirerek nefes kesti

Las Vegas'ta yer alan dünyanın en büyük LED küresi Sphere'nin ekranına yansıtılan manzara izleyenleri büyüledi.

Las Vegas'ın meşhur turistik alanlarından biri olan Sphere, dünyanın en büyük LED küresi olarak dikkat çekiyor. Bu devasa kürenin ekranına yansıtılan manzara, izleyenleri adeta büyülemeye devam ediyor.

LED teknolojisi sayesinde oluşturulan görseller, izleyicilere oturdukları yerden nefes kesici manzaraları izliyormuş gibi bir his veriyor. Sphere'ın ekranı, 600 milyon piksel ve 10,000 nit parlaklık ile gerçeküstü görüntüler sunuyor.

Las Vegas Strip'teki The Venetian Resort'un bir parçası olan Sphere, 2021 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştı. Kürenin ekranı, 4,000 metrekarelik bir alana sahip ve 19,000 metreküp hacme sahip.

Sphere, Las Vegas'ın gece ve gündüzünde izleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden bu etkileyici yapı, Las Vegas deneyimine farklı bir boyut kazandırıyor.

Son Haberler
Bir taksici kabusu daha yaşandı: 'Çocuklarım bekliyor' dedi darp edildi Yerel Haberler
Bir taksici kabusu daha yaşandı: 'Çocuklarım bekliyor' dedi darp edildi
Adalet Bakanlığı üst kademelerine atamalar Resmi Gazete'de Gündem
Adalet Bakanlığı üst kademelerine atamalar Resmi Gazete'de
Erzincan'da feci kaza: Alev topuna dönen otomobilde yanarak can verdi Yerel Haberler
Erzincan'da feci kaza: Alev topuna dönen otomobilde yanarak can verdi
Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı Ekonomi
Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı
Ali Koç açıkladı. Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak Spor
Ali Koç açıkladı. Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak
Kılıçdaroğlu sırtındaki hançeri açıkladı. Kurultayın ardından ilk kez canlı yayına çıktı Siyaset
Kılıçdaroğlu sırtındaki hançeri açıkladı. Kurultayın ardından ilk kez canlı yayına çıktı
15 Yaş ve üstü araç sahipleri dikkat! TESK Başkanından flaş karar geldi Ekonomi
15 Yaş ve üstü araç sahipleri dikkat! TESK Başkanından flaş karar geldi