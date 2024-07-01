ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı

Trump, başkanlık dönemindeki eylemleri nedeniyle hakkında açılan davalarda "Başkanlık dokunulmazlığı" talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla aldığı kararla, Trump'ın resmi eylemler nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna, ancak özel davranışları için bu dokunulmazlığın geçerli olmadığına karar verdi.

Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, kararında şu ifadelere yer verdi: "Güçlerin ayrı olduğu anayasal yapımız altında, başkanlık yetkisinin niteliği, eski bir başkanın görev süresi boyunca resmi eylemlerinden dolayı cezai kovuşturmaya karşı kısmi dokunulmazlığa sahip olmasını gerektiriyor." Ancak, Roberts aynı zamanda Başkan'ın kanunların üstünde olmadığını belirterek, "Başkan'ın resmi olmayan eylemleri nedeniyle dokunulmazlığı yoktur ve yaptığı her şey resmi değildir. Başkan, kanunların üstünde değildir." dedi.

Mahkeme, Trump'ın davranışlarının resmi mi yoksa gayriresmi mi olduğuna karar vermesi için davayı alt bölge federal mahkemesine gönderme kararı aldı. Bu karar, Trump'ın suçlamalardan muaf olup olmayacağının belirlenmesi için ek brifing ve duruşmalar düzenlenmesini gerektirecek ve yargılama sürecini daha da uzatacak.

Trump, 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla ilgili davaların, görevdeyken yaptığı eylemlerin "Başkanlık dokunulmazlığı" kapsamına girdiğini savunarak iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.