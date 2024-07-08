ABDA, Tayvan'a Switchblade Saldırı İHA'ları gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, AeroVironment Switchblade 300 mühimmat sistemlerinin 60,2 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayla satışını onayladı. Kongre'nin satış hakkında resmi olarak bilgilendirilmesi gerekiyor ancak kanun koyucuların herhangi bir itirazda bulunması pek olası değil.

ABD Ordusu Switchblade 300'ü on yıldan uzun süredir kullanıyor. Sırt çantasında taşınabilecek derecede hafif olan switchblad İHA'ları gerçek zamanlı istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ve hassas vuruş desteği içeriyor. Menzili 10 km olan füzenin hedef üzerinde 15 dakikaya kadar kalabildiği belirtiliyor.

Washington yönetimi daha önce Switchblade'in Ukrayna, Fransa, İngiltere ve diğer müttefikler tarafından 2022'de Ukrayna'nın işgalinin ardından kullanılmasına onay vermişti.

AeroVironment'ın Dolaşma Mühimmat Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Brett Hush, "Modern düşmanlara karşı verdiğimiz istikrarlı mücadelede, Switchblade 300'ün kuvvetlere savaş alanında rekabet avantajı sağladığını, mevcut kabiliyetlerinin çok ötesinde, hassas ve uzun menzilli atışlar sağladığını kanıtladık ve bunların Tayvan'a güç vereceğinden eminiz" dedi.