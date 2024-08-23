ABD'de 2. el konut satışları artışa geçti

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında ikinci el konut satışları aylık bazda yüzde 1,3 artarak 3,95 milyona yükseldi. Bu rakam, piyasa beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşti. Önceki ay olan haziranda ikinci el konut satışları yüzde 5,1 oranında azalmıştı.

Ancak, temmuz ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında bir düşüş gösterdi. Medyan konut fiyatı ise 422 bin 600 dolara çıkarak, yıllık yüzde 4,2 oranında bir artış kaydetti. Bu artış, medyan konut fiyatının 13 ay üst üste yıllık bazda yükseldiğini gösteriyor.

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının hala durgun olduğunu, ancak mütevazı bir artışın yaşandığını belirtti. Yun, düşük faiz oranlarının ve daha fazla seçenek sunulmasının, satın alabilirliği artırdığını ifade etti.