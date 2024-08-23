Kiracılara büyük darbe. Artışlar yüzde 70'e kadar ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Kiracılara büyük darbe. Artışlar yüzde 70'e kadar ulaştı

Türkiye ekonomisi, yüksek enflasyonla mücadele ederken, bu durumun en belirgin etkisi özellikle de kira fiyatlarında hissediliyor.

Gıda, eğitim ve diğer temel ihtiyaçların yanı sıra, İstanbul gibi büyük şehirlerde barınma maliyetleri hızla artıyor. Yapılan son araştırmalar, İstanbul’un 10 ilçesindeki kira artışlarını detaylandırarak bu zorlu tabloyu gözler önüne serdi.

Enflasyon, Türkiye'nin birçok sektöründe etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Vatandaşlar, artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmaya çalışırken, özellikle üniversite kayıt döneminde öğrencilerin ve ailelerin en büyük endişesi, fahiş kira artışları oldu. İstanbul, bu artışların en çok hissedildiği şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

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KADIKÖY ZİRVEDE

Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak tercih ettiği Kadıköy, 2023 yılına kıyasla kira fiyatlarında yüzde 70,4'lük bir artışla listenin başında yer alıyor. Kadıköy'ü, yüzde 65,08 artış oranıyla Beykoz takip ediyor. Maltepe ilçesi ise kira fiyatlarında yüzde 62’lik bir artışla dikkat çekiyor. Geçen yıl 13 bin TL civarında olan kiralar, 2024 yılında 22 bin TL’ye kadar yükseldi.

Şehir merkezine uzaklığı nedeniyle daha az tercih edilen Silivri’de bile kira artışları şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Burada kiralar yüzde 61 oranında artarak 14 bin TL'ye çıktı. Yoğun nüfuslu Ümraniye’de de kira fiyatları yüzde 53 oranında arttı, bu da vatandaşların barınma sorununu daha da derinleştirdi.

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KİRALAR DÜŞER Mİ?

Gayrimenkul uzmanları, mevduat faizlerinin düşmesiyle konut talebinin artabileceğini öngörse de, kira fiyatlarının düşmesi pek olası görünmüyor. Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı’nın 15 Eylül'de hayata geçireceği "Doğrulanmış İlan" uygulaması, vatandaşları fahiş kira fiyatlarından korumayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yeni düzenlemeyle birlikte ilan kirliliği, tüketici mağduriyeti ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önüne geçileceğini belirtti. Ayrıca, sahte ve yanıltıcı ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının da devlet tarafından sıkı bir şekilde denetleneceğini vurguladı. Bu adımların, kiralardaki artışın kontrol altına alınmasına yardımcı olması bekleniyor.

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