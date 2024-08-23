Yasak bölgede ölüme götüren talimat. İşe yeni başlamıştı

Bozüyük Konvansiyonel Katener Hattı'nda çalışan 21 yaşında olan Enes Duman, şefiyle birlikte Çukurhisar Mahallesi'ndeki tren istasyonuna geldi.

İddiaya göre, şefinin talimatıyla girmesi yasak olan bir alanda ağaç kesmeye başlayan Duman, bu esnada test sürüşü yapan konvansiyonel elektrikli trenin çarpmasıyla yaralandı.

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralı Duman, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın işine yaklaşık 1 ay önce başladığı ifade edildi.