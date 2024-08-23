Yasak bölgede ölüme götüren talimat. İşe yeni başlamıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yasak bölgede ölüme götüren talimat. İşe yeni başlamıştı

Eskişehir Tepebaşı'nda şefinin talimatıyla girilmesi yasak bölgede ağaç budayan teknisyen Enes Duman test sürüşü yapan trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Duman'ın işine yaklaşık 1 ay önce başladığı öğrenildi.

Bozüyük Konvansiyonel Katener Hattı'nda çalışan 21 yaşında olan Enes Duman, şefiyle birlikte Çukurhisar Mahallesi'ndeki tren istasyonuna geldi.

İddiaya göre, şefinin talimatıyla girmesi yasak olan bir alanda ağaç kesmeye başlayan Duman, bu esnada test sürüşü yapan konvansiyonel elektrikli trenin çarpmasıyla yaralandı.

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Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralı Duman, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın işine yaklaşık 1 ay önce başladığı ifade edildi.

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