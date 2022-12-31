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3 yaşındaki kızı tren raylarına attı

ABD'nin Oregon eyaletindeki bir tren istasyonunda bir kadın, aniden ayağa kalkarak annesinin yanında bekleyen 3 yaşındaki bir kızı raylara itti. Neye uğradığını şaşıran küçük kız baş aşağı raylara düştü. 

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:56
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ABD'de 3 yaşındaki kızı tren raylarına attı

3 yaşındaki kızı tren raylarına attı
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İnternethaber'de yer alan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Portland'ın Gateway Transit Center MAX tren istasyonunda gerçekleşen olayda istasyonda bekleyen 32 yaşındaki Brianna Lace Workman isimli kadın, annesiyle birlikte tren bekleyen 3 yaşındaki kızı bir anda ayağa kalkarak raylara itti.

Önce yüzüstü sonra da platformdan tepetaklak bir şekilde düşerek başını raylara çarpan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Çevredekileri buz kestiren olay istasyonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

O anlarda trenin gelmemesi olası bir facianın önene geçerken, küçük kızın çevredekiler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı anlarda 32 yaşındaki kadının ise hiçbir şey yapmadan geri oturması dikkat çekti. Multnomah İlçe Bölge Savcısı Mike Schmidt, saldırganın tutuklandığını açıkladı.

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