ABD’de 540 milyar dolarlık devasa keşif gölün dibinde bulundu

Bilim insanları ABD’de Salton Gölü’nün dibinde 540 milyar dolarlık 'devasa' bir maden keşfi yaptı.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
ABD’de 540 milyar dolarlık devasa keşif gölün dibinde bulundu

ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan Salton Gölü’nde 540 milyar dolarlık hazine içeren 'beyaz altın' olarak adlandırılan ‘lityum’ madeni keşfedildi.

ABD eyaletinin en büyük gölü olan Salton, Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen araştırma kapsamında bilim insanları tarafından inceleniyordu.

Çalışmada, beyaz kuma benzer görünümü nedeniyle 'beyaz altın' olarak da bilinen lityumun, gölün altında ne kadar miktarda olduğunun ortaya çıkarılması amaçlandı.

BU çalışmaya göre, bilim insanlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı ve gölün dibinde tam 18 milyon ton lityum madeni olduğu ortaya çıktı. Başta 4 milyon ton olduğunu tahmin eden bilim insanları için bu gelişmenin beklediklerinden çok daha yüksek miktar olduğu belirtildi.

Gölde bulunan lityum madeni ile toplamda 382 milyon elektrikli araç için pil üretebilmenin mümkün olacağını açıklayan bilim insanları, bu keşif sayesinde ABD’nin kimya alanında da Çin’i tekrar geride bırakabileceğine inandıklarını belirttiler.

Araştırmanın 22 bilim insanından biri olan Riverside Kaliforniya Üniversitesi'nden jeokimya profesörü Michael McKibben şunları söyledi: "Bu, dünyadaki en büyük lityum tuzlu su yataklarından biri. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen kendi kendine yeterli hale getirebilir. Çin üzerinden lityum ithalatını durdurun" ifadelerini kullandı.

Ancak yine bilim insanlarına göre bu madeni çıkarmak hiç de kolay olmayacak. Madenin çıkarılma aşamasında devasa jeotermal üretim kuyularına ihtiyaç duyulacak. Ayrıca büyük miktarda su da gerekeceği için Colorado Nehri’nden su pompalanacağının gerektiği de bildirildi.

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