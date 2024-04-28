Göztepe yeniden Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig’in 32. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maçta İzmir ekibi rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 77. Dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3’te Lundqvist kaydetti.
Bu galibiyet ile birlikte 66 puana yükselen Göztepe ligin bitmesine 2 hafta kala Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı.
Son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Göztepe sezonu 28 puanla 19. sırada bitirerek 1. Lig'e düşmüştü.
O dönemde İzmir ekibinin sahibi olan Mehmet Sepil küme düşmelerinin ardından takımın hisselerinin yüzde 70'ini Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'e satmıştı.
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