ABD'de adliyede patlama: 2 yaralı

Kaynak: İHA
ABD'de adliyede patlama: 2 yaralı

ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olayın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

Santa Barbara County Şerif Ofisi, patlamayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Patlama kasıtlı olarak yerleştirilmiş bir el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı” dedi.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, olayı yakından takip ettiklerini ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halinde olduklarını aktardı.

Görgü tanıkları, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantasını fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etmişti.

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