ABD'de başkanlık seçiminde ilk oylar Georgia'da atılmaya başlandı.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için erken oy verme işlemleri Georgia eyaletinde başladı. Yerel saatle 09.00'da başlayan bu süreç, 5 Kasım'a kadar devam edecek. Georgia'da şu ana kadar 180 binden fazla kişi oy kullanırken, gün sonunda bu sayının 200 bini aşması bekleniyor.

2020 seçimlerinden sonra değişen yasalar sonucunda sandık sayısının azaldığı ve 7 gün 24 saat açık olan sandıkların artık belirli saatlerde hizmet vereceği belirtildi. All Voting Is Local'ın Georgia Eyalet Direktörü Kristin Nabers, sandık kullanımının zorlaştırıldığını ancak erken oy verme imkanlarının genişletildiğini vurguladı.