ABD'de binlerce uçuşa fırtına engeli

ABD'de, bağımsızlık günü kutlamaları öncesinde, fırtına tehlikesi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.

ABD'de binlerce uçuşa fırtına engeli

(AA) Hava trafiği istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, bağımsızlık günü tatilinin hemen öncesinde 1700'den fazla uçuş iptal edildi, binlerce kişi havaalanlarında kaldı.

Uçuş iptalleri, ABD tarihinde havaalanlarının en yüksek yolcu sayısına ulaştığı hafta sonunu takip eden günde yaşanırken, United Airlines, en fazla uçuş iptal eden havayolu şirketi (200'den fazla) oldu.

Aynı firma, geçen hafta da 5 binden fazla uçuş için iptal veya erteleme anons etmişti.

"MUAZZAM BİR BASKI OLUŞTURDU"

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD seyahatinin "bu kadar kaotik" olmasının nedenini, "sistem üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu" söylediği şiddetli hava koşullarına bağlamıştı.

Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisinden (NWS) paylaşılan bilgilerde, ülkenin kuzey doğusunda şiddetli hava koşullarının hakim olacağı, Güney Carolina, New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde sert rüzgar, fırtına ve dolu beklendiği ifade edilmişti.

ABD'nin orta-batı bölgesinde 150 binden fazla kişi, hafta sonu yaşanan fırtınalı hava nedeniyle elektriksiz kalmıştı.

Öne Çıkanlar
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Son Haberler
Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı Yaşam
Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu Spor
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu
Noterlerin taşınmaz satışları mesaisi başlıyor Güncel
Noterlerin taşınmaz satışları mesaisi başlıyor
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı Yaşam
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı
Ümit Özdağ'dan canlı yayında yeni ittifak açıklaması Siyaset
Ümit Özdağ'dan canlı yayında yeni ittifak açıklaması
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı Yaşam
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı