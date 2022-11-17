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Öğretmenin sınıftaki dans videoları öğrencilerin eline düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenlik yapan Chrissie Callard isimli kadının dansı gündem oldu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:00
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ABD'de Chrissie Callard isimli öğretmenin dansı gündem oldu

Öğretmenin sınıftaki dans videoları öğrencilerin eline düştü
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Bir sosyal medya kullanıcısının "Eğitim amaçlı dans yapar mısın?" sorusuna sınıfın içinde çektiği video ile cevap veren öğretmenin videosu binlerce kez izlendi.

Sınıfta twerk dansı yapan öğretmen hakkında soruşturma açılması beklenirken herhangi bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar viral oldu.

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