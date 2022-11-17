Öğretmenin sınıftaki dans videoları öğrencilerin eline düştü

Bir sosyal medya kullanıcısının "Eğitim amaçlı dans yapar mısın?" sorusuna sınıfın içinde çektiği video ile cevap veren öğretmenin videosu binlerce kez izlendi.

Sınıfta twerk dansı yapan öğretmen hakkında soruşturma açılması beklenirken herhangi bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar viral oldu.