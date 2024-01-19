ABD'de dondurucu kış can aldı. 41 kişi öldü

ABD’de son bir haftadır yaşanan şiddetli kar fırtınaları ve kutup soğukları nedeniyle en az 41 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler, Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Oregon, Pensilvanya, Tennessee ve Wisconsin gibi çeşitli eyaletlerde meydana geldi.

Tennessee eyaleti, 14 kişi ile en yüksek can kaybına sahne oldu. Tennessee Sağlık Departmanı, bu ölümlerin hava koşullarıyla bağlantılı olduğunu teyit etti. Ayrıca, Tennessee Otoyol Devriyesi, kar fırtınasının yüzlerce trafik kazasına yol açtığını belirtti.

New York Valisi Kathy Hochul, Buffalo bölgesinde yaşanan şiddetli kar fırtınası hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Hochul, “Bu kar fırtınası etkisi asırlar boyu sürecek bir kar fırtınası. Kesinlikle yüzyılın kar fırtınası” ifadelerini kullandı. Yerel yetkili Mark Poloncarz, fırtına sonrası 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgedeki seyahat yasağının dün itibarıyla kaldırıldığını belirtti.

Washington’da ise, sıcaklıkların donma noktasının çok altına düştüğü dört günlük süre zarfında hipotermi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Kuzeydoğu Pensilvanya’da ise, bir aracın kayması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü.

Bu olaylar, ABD’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan aşırı hava koşullarının ciddiyetini ve bu tür durumların potansiyel tehlikelerini gözler önüne seriyor. Yetkililer, vatandaşları olası tehlikelere karşı uyarırken, herkesin güvende kalmasını sağlamak için gereken önlemleri almalarını istediler.