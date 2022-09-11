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11 Eylül: Tarihi değiştiren gün. 11 Eylül 2001'de neler yaşandı

Bugün, ABD'de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'un hedef alındığı 11 Eylül saldırılarının 21. yıl dönümü. 11 Eylül, ABD tarihinin en sarsıcı, en büyük kitlesel terör eylemi olarak kayıtlara geçti. O gün neler yaşandı? İşte 11 Eylül 2001'de yaşananlar...

Galeri Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:55
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 15:29
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Hava korsanları tarafından kaçırılan üç yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı.

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Beyaz Saray'ı vurmak isteyen dördüncü uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

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Dönemin Başkanı George W. Bush, o sırada bir ilkokuldaydı, çocuklara kitap okuyordu. Saldırılar kulağına fısıldandı. Bush sınıftan çıktı ve, "teröre karşı küresel savaş" ilan etti. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktı.

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11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak; Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması olan El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin gösterildi.

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Bu nedenle ilk hedef, Afganistan'da, bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi.

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Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi.

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El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiç bir zaman istikrara kavuşamadı.

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Taliban, Amerikan ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı. 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı.

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11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı.

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Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003'te Irak işgal edildi.

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Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi.

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Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı.

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Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi, yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı IŞİD’ti.

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IŞİD’in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye’de kilit öneme sahip kentleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti.

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Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen Amerikan Ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ’e karşı operasyonlar gerçekleştirdi.

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Amerikan yönetimi, Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor.

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Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli, savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor...

(Kaynak: ntv.com.tr)

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