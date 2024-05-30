ABD'de ehliyetine el konulan adam sanal mahkemeye araba sürerken katıldı

Washtenaw County mahkemesinde viral olan bir video, ehliyeti askıya alınmış bir şekilde araç kullanmakla suçlanan Michiganlı Corey Harris'in sanal mahkeme duruşmasına araç kullanarak katıldığı anı gösteriyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, 44 yaşındaki Corey Harris, Ekim 2023'te ehliyeti askıya alınmış bir şekilde araç kullanmakla suçlanmıştı.

Zoom üzerinden yapılan duruşmaya katılan Harris'in videonun başında, “Şu an doktorumun ofisine giriyorum. Bir saniye bekleyin, park ediyorum,” demesi üzerine Yargıç, arabanın park edilmesini gülerek bekledi.

Duruşmanın konusunu henüz bilmeyen Yargıç Cedric Simpson, "Ne yapıyoruz?" diye sorarak önündeki kağıtları incelemeye başladı. Bu sırada kamu avukatı ise davaya 4 hafta kadar erteleme istedi.

"Sanırım bir şeyi anlamıyorum" diyerek sözlerine başlayan Yargıç Simpson, "Bu, ehliyetine el konulmuşken araba kullanma davası" diyerek önündeki kağıtları incelemeye devam etti.

Kamu avukatının onu onaylaması üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Yargıç, "Az önce araba kullanıyordu ve ehliyeti yok. Kayıtlara bakıyorum; ehliyeti askıya alınmış ve az önce araba kullanıyordu." diyerek durumu açıklarken gülmemeye çalıştı.

Sonrasında oluşan uzun sessizlik nedeniyle Corey Harris, sesin kesildiğini düşünerek, "Merhaba?" dedi. Avukatın "Bir dakika, Bay Harris" demedinin ardından tekrar oluşan sessizlik sonrası Yargıç Simpson, olayın yarattığı şaşkınlığı "Bunu neden yapar anlamıyorum." diyerek ifade etti.

Kararını veren Yargıç, Harris'in kefaletini iptal ederek ondan 18:00'a kadar yerel hapishaneye teslim olmasını istedi. Düşüncesizce araç sürerken katıldığı mahkeme sonucunda hayal kırıklığına uğrayan Harris'in "Aman Tanrım..." dediği görüldü.