Simpsonlar'ın yeni kehaneti kaçacak delik aratacak. Gerçekleşirse tüm dünyayı mahvedecek

ABD yapımı ünlü çizgi dizi Simpsonlar kehanetleriyle korku salmaya devam ediyor. Dünyadaki birçok felaketi önceden dizilerinde gösterdiği iddia eidlen Simpsonlar’ın son kehaneti ise tüm dünyaya korku saldı.

Eğer Simpsonlar’ın bu kehaneti gerçekleşirse, insanlık için büyük sorunlar yaşanabilir.

Simpsonlar, 1989 yılından bu zamana kadar mizahi içeriği ve ileri görüşlü tahminleriyle insanları şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin son bölümlerinden birinde yapılan tahmin ise 2024 yılına dair küresel çapta büyük yankı uyandırmasına sebep oldu.

GIDA ÜRETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞLER YAŞACANACAK

Dizinin öngördüğüne göre, beklenmedik hava olayları ve sıcaklık dalgalanmaları sebebiyle dünya genelinde gıda üretiminde ciddi düşüşler olacak. Bu durum, tarım ürünlerinin besin değerlerini düşüreceği ve insan sağlığı üstünde olumsuz etkiler yaratacağı öngörüldü.

İzleyiciler Simpson dizisindeki bazı sahnelerin yaşanması sebebiyle yayımlanan bu sahnenin de gerçekleşmesinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

Simpsonlar'ın gelecek haftaki bölümleri, bu tür kehanetler ve öngörüler nedeniyle insanlar tarafından büyük merakla bekleniyor. Dizinin geçmişte birçok olayı doğru tahmin ettiği bilinmesi sebebiyle beklentilerin yüksek olması normal karşılanıyor.

DONALD TRUMP'IN ADAYLIĞINI BİLMİŞTİ

35 sezondur aralıksız süren dizinin daha önce Apple Vision gözlüğü, Lady Gaga’nın Superbowl performansı, Donald Trump’ın başkanlık adaylığı gibi yaşanan olayları önceden bilmesi dikkatleri üzerine çekmesine sebep olmuştu.