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ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser Antalya'ya getirildi

ABD'de ele geçirilen ve mahkeme kararıyla Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eser, Antalya'ya getirildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 00:55
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ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser Antalya'ya getirildi

ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser Antalya'ya getirildi
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Uzun süren davalar sonucu Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan ve iki gün önce New York Başkonsolosluğu'na teslim edilen tarihi eserler, THY Kargo uçağı ile Antalya Havalimanı'na indirildi.

Üzerinde "diplomatik kargo" yazısı bulunan özel kasalarla taşınan eserler, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve Kültürel Miras Koruyucuları ekiplerince teslim alındı. Kamyona yüklenen eserler, eskort eşliğinde Antalya Müzesi'ne getirildi.

ABDde ele geçirilen 12 tarihi eser Antalyaya getirildi

ESERLER, 31 MART'TAN İTİBAREN SERGİLENECEK

Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa, Antalya gibi Türkiye'nin farklı bölgelerine ait 12 değerli tarihi eser, restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 31 Mart'ta yapılacak törenle kamuoyuyla paylaşılacak ve Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.

ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser Antalya'ya getirildi

ABD'de ele geçirilerek Türkiye'ye getirilen tarihi eserlerin listesi şöyle:

"Tunç boğa arabası (2 adet), Roma dönemi askeri diploma, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Hydai Antik Kenti kökenli oinokhoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrarkh heykel başı, Perge Tiyatrosu'ndan heykel başı, Bubon bronz kol ve Septimius Severus heykeli."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD makamları arasındaki işbirliği kapsamında, daha önce de yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarından bir bölümünün iadesi sağlanmış ve 9 parçadan oluşan 6 tarihi eser, geçen yıl kasımda yapılan benzer bir törenle Antalya Müzesi'ne kazandırılmıştı. (AA)

ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser Antalya'ya getirildi

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