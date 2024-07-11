ABD’de enflasyonda düşüş sinyali

Kaynak: AA
ABD’de enflasyonda düşüş sinyali

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 3 ile beklentilerin altında kalırken, aylık bazda yüzde eksi 0,1 olarak açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, hazirana yönelik tüketici enflasyonu verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya oranla yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Mayıs 2020'den beri ilk defa düşüş eğilimi kaydeden TÜFE'ye dair piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, mayısta ise değişim göstermemişti.

Barınma fiyatları söz konusu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 5,2'lik artarken, gıda fiyatları ise haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını kapsamayan çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den beri en düşük seviyesini gösterdi.

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