ABD üretici fiyat endeksi açıklandı

Kaynak: AA
ABD üretici fiyat endeksi açıklandı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin üzerinde açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 artabileceğini tahmin ediyordu. ÜFE’de, mayısta değişim olmadı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise haziranda yüzde 2,6 ile Mart 2023'ten bu tarafa en yüksek seviyesini gördü.

Üretici enflasyonunun haziranda yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı bekleniyordu. ÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de haziranda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 olabileceği yönündeydi.

Çekirdek üretici fiyatları, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artış artmıştı.

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