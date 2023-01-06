Eve giren hırsızlar eşyaları polise taşıttı

Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Polk County Şerifinin açıklaması yok artık dedirtti. 31 Aralık'ta bir dükkandan hırsızlık yapıldı. Evdeki Martin adlı erkek şüphelinin, dükkandaki güvenlik kamerasıyla tespit edilen suçlu olduğu görüldü.

Liz adlı kadın şüpheli, yapılan sorguda evden çaldıkları eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için kolluk kuvvetlerini aradığını söyledi. Yetkililer ikilinin New York'a gitmek istediğini ve polisin kendilerini havalimanına bırakmalarını istediğini de söyledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Polis ekipleri eşyalarını taşımalarına yardım etti ve onları arabayla götürdü. Ancak havalimanına değil, Polk County Hapishanesi'ne. Polk County Hapishanesi zaten New York'tan çok daha iyi.