6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eve giren hırsızlar eşyaları polise taşıttı

Eve giren hırsızlar eşyaları polise taşıttı

ABD'de bir evi soyan hırsızlar çaldıkları eşyaları taşımaları için polislerden yardım istedi. Polis ekipleri eşyalarını taşımalarına yardım etti ve onları arabayla götürdü. 

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:49
Takip Et

ABD'de eve giren hırsızlar eşyaları polise taşıttı

Eve giren hırsızlar eşyaları polise taşıttı
+
Aa
-

Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Polk County Şerifinin açıklaması yok artık dedirtti. 31 Aralık'ta bir dükkandan hırsızlık yapıldı. Evdeki Martin adlı erkek şüphelinin, dükkandaki güvenlik kamerasıyla tespit edilen suçlu olduğu görüldü.

Liz adlı kadın şüpheli, yapılan sorguda evden çaldıkları eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için kolluk kuvvetlerini aradığını söyledi. Yetkililer ikilinin New York'a gitmek istediğini ve polisin kendilerini havalimanına bırakmalarını istediğini de söyledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Polis ekipleri eşyalarını taşımalarına yardım etti ve onları arabayla götürdü. Ancak havalimanına değil, Polk County Hapishanesi'ne. Polk County Hapishanesi zaten New York'tan çok daha iyi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
3
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
4
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
5
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
6
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 79,39 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 79,39 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 79,39 dolar
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Adana'da ekmek bugün zamlandı. Fiyat artışlarına yetişemiyoruz
﻿Adana'da ekmek bugün zamlandı. Fiyat artışlarına yetişemiyoruz
﻿Adana'da ekmek bugün zamlandı. Fiyat artışlarına yetişemiyoruz
﻿Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı
﻿Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı
﻿Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.