Göstere göstere skandal. Şut çekilmeyen maçta kaleye giden Nazillisporlu Tibet’e toplu tepki

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Göstere göstere skandal. Şut çekilmeyen maçta kaleye giden Nazillisporlu Tibet’e toplu tepki
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve iki takımın da kaleye tek bie şut çekmediği Nazilli Belediyespor ve Ankaraspor maçı kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Ankara'da oynanan ve gol girişiminde bulunulmayan bu maçta, her iki takım da hedeflerine ulaşarak ligin bitimine bir hafta kala önemli bir sonuç elde etti.

Play-off yarışındaki Ankaraspor ile kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maç boyunca hiç şut çekilmemesi, "anlaşmalı maç" iddialarını gündeme getirdi.

Eski adıyla Osmanlıspor olan ve onursal başkanlığını Melih Gökçek'in yaptığı Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılmak için ilk 6 içinde yer almak zorundaydı.

Nazilli Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak, 56 puanla 6. sıradaki yerini koruyan Ankaraspor, play-off'a katılmayı garantiledi.

Nazilli Belediyespor ise, bu maçtan önce 38 puanla 15. sırada yer alıyordu ve en az bir puan alması durumunda kümede kalacaktı.

Sonuç olarak, Ankaraspor'un 0-0'lık beraberliğiyle 39 puana ulaşan Nazilli Belediyespor kümede kalmayı başardı ve Zonguldak Kömürspor 35 puanla ligden düştü.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının istatistikleri, maçın ardından tartışma konusu oldu.

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İki takımın da 90 dakika boyunca şut çekmemesi ve her ikisinin de birer puanla hedeflerine ulaşmış olmaları eleştirilere neden oldu.

Teknik direktörlüğünü Olcay Şahan'ın üstlendiği Ankaraspor, ligin son haftasında Altınordu'ya konuk olacak.

Nazilli Belediyespor ise, son haftayı maç yapmadan geçirecek.

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