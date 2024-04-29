Seat'ın efsanesinden 40'ıncı yaşına özel otomobil. Türkiye'de 15 yılda 45 bin adet sattı

Ökkeş Bölükbaşı
Seat'ın efsanesinden 40'ıncı yaşına özel otomobil. Türkiye'de 15 yılda 45 bin adet sattı
Türkiye'de son 15 yılda 45 binden fazla satan Seat Ibiza 40'ıncı yılına özel bir sürüm hazırlayarak satışa sunacak. 40 yıldır piyasanın mihenk taşı haline gelen otomobilin satışa çıkacak Ibiza Anniversary Limited Edition'in en büyük özelliği yarış koltukları.

Seat en çok satan modali Ibiza'yı 40 yıldır aralıksız ürütiyor. Ibiza 1984 yılından günümüze 6 milyondan, Türkiye'de ise 15 yılda 45 bin adetten fazla sattı.

Seat'ın en önemli ikonik modeli Ibiza yeni donanım ve reklerle otomotiv dünyasına yeni bir boyut katacak. Tasarım dokunuşları da otomobile eşsiz bir görünüm kazandırdı.

Seat Ibiza FR Anniversary Editio'nun dış tasarımında ve gövdesinde Grafen Grisi dikkat çekiyor. 18 alaşımlı jantlarda ise Commo Grisi kullanıldı. işlenmiş "Anniversary Limited Edition" logosu gibi birçok detay görmek mümkün.

AKTARMA ORGANLARI PORSCHE

iç tasarımda Karmann, dış tasarımda Giorgetto Giugiaro ve aktarma organlarında Porsche imzası sürüş anında hissediliyor.
İç mekanda özel kumaştan yarış koltukları araca yeni bir boyut kazandırdı.

Kapılarda ve orta konsolda koyu alüminyum kaplama sunulan araç, kapı eşiklerine işlenmiş "Anniversary Limited Edition" yazısına da sahip.

Yeni Ibiza'nın Almanya'daki fiyatı 24 bin Euro seviyesinden başlıyor. Motir ise 95 bg güç üretiyor.

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