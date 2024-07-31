ABD'de Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eyalette ölüm cezasının yasal olduğuna hükmetti

Mahkeme, 2011 yılında mahkumlar tarafından "acımasız" idam uygulamalarının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davayı değerlendirdi.

Beş yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, idam cezasına mahkum olan kişilere bu üç yöntemden herhangi birinin uygulanmasının yasalara uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, idam cezasına çarptırılan mahkumların, kendilerine en az acı vereceğini düşündükleri yöntemi seçme hakkına sahip oldukları belirtildi. Bu karar, eyalette infazlara yeniden kapı açarken, infazların ne zaman başlayacağı veya mahkumların avukatlarının karara itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Güney Carolina'da şu anda ölüm cezasına çarptırılan 32 mahkum bulunuyor. 1976 yılında ABD'de ölüm cezasının yeniden başlatılmasından bu yana Güney Carolina'da 43 mahkumun idam edildiği ve bu mahkumların neredeyse tamamının zehirli enjeksiyonu tercih ettiği belirtiliyor.