ABD'de hava ambulansı yere çakıldı! İçinde 3 kişi vardı...

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğü kaydedilerek, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.

ABD'de bir uçak kazası daha!

NE OLMUŞTU:

ABD, son haftalarda peş peşe meydana gelen havacılık kazalarıyla sarsılmıştı. 31 Ocak'ta yaşanan felakette bir hava ambulansı, kalabalık Philadelphia caddesine düşerek yedi kişinin ölümüne yol açtı.

Ancak en ölümcül kaza, 29 Ocak'ta yaşandı; bir askeri helikopter, Washington'daki Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na inmek üzere olan bir American Airlines yolcu uçağına çarptı ve 67 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü! Kaza anı kamerada

Bu kaza, 2001'den bu yana ABD'nin en ölümcül havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti.

ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü! Kaza anı kamerada