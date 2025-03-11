ABD'de hava ambulansı yere çakıldı! İçinde 3 kişi vardı...

Düzenleme: Kaynak: DHA

ABD'de son aylarda artan hava kazalarınaz bir yenise daha eklendi. Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde içinde 3 kişi bulunan bir hava ambulansının düştüğü duyuruldu.

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.

abdde-hava-ambulansi-yere-cakildi-icinde-3-kisi-vardi-1.jpeg

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

abdde-hava-ambulansi-yere-cakildi-icinde-3-kisi-vardi-1.jpg

Açıklamada, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğü kaydedilerek, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.

ABD'de bir uçak kazası daha!ABD'de bir uçak kazası daha!

abdde-hava-ambulansi-yere-cakildi-icinde-3-kisi-vardi-2.jpeg

NE OLMUŞTU:

ABD, son haftalarda peş peşe meydana gelen havacılık kazalarıyla sarsılmıştı. 31 Ocak'ta yaşanan felakette bir hava ambulansı, kalabalık Philadelphia caddesine düşerek yedi kişinin ölümüne yol açtı.

abdde-hava-ambulansi-yere-cakildi-icinde-3-kisi-vardi-3.jpeg

Ancak en ölümcül kaza, 29 Ocak'ta yaşandı; bir askeri helikopter, Washington'daki Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na inmek üzere olan bir American Airlines yolcu uçağına çarptı ve 67 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü! Kaza anı kameradaABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü! Kaza anı kamerada

abdde-hava-ambulansi-yere-cakildi-icinde-3-kisi-vardi-2.jpeg

Bu kaza, 2001'den bu yana ABD'nin en ölümcül havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti.

abdde-hava-ambulansi-yere-cakildi-icinde-3-kisi-vardi-4.jpeg

abdde-hava-ambulansi-yere-cakildi-icinde-3-kisi-vardi-5.jpeg

abdde-hava-ambulansi-yere-cakildi-icinde-3-kisi-vardi-6.jpeg

ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü! Kaza anı kameradaABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü! Kaza anı kamerada

Son Haberler
Panathiaikos’a bir Türk antrenör daha geldi: Kulüp tarihine geçti
Panathiaikos’a bir Türk antrenör daha geldi: Kulüp tarihine geçti
Köyde komşu katliamı. 1'i kadın 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Köyde komşu katliamı. 1'i kadın 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuşma için salon vermediler! Başkandan açıklama geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuşma için salon vermediler! Başkandan açıklama geldi
İlginç karar! Nevşehir'de köyde iftar vakti yemek pişirmek yasaklandı
İlginç karar! Nevşehir'de köyde iftar vakti yemek pişirmek yasaklandı
Galatasaray Osimhen’i elinde tutmak için servet harcamak zorunda: Talepleri ortaya çıktı
Galatasaray Osimhen’i elinde tutmak için servet harcamak zorunda: Talepleri ortaya çıktı