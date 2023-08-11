ABD’de intihar rekoru kırıldı. 1 yılda 50 bin kişi intihar etti

2022 yılı içerisinde ABD’de 50 kişi çeşitli şekillerde intihar etti. Bunun bir rekor olduğu açıklandı.

ABD’de intihar rekoru kırıldı. 1 yılda 50 bin kişi intihar etti

Editör: Abdullah Keleş

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yaptığı açıklamada, 2022'de toplam 49.449 Amerikan vatandaşının intihar ettiği belirtildi.

Bunun, 2021'deki 48.183'ten %2,6'lık bir artışla, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı olduğu açıklandı.

En büyük artış, 2021'e göre %8,1 artışla 65 yaş ve üstü yetişkinlerde görüldü. İkinci en yüksek artış ise, %6,6 artışla 45-64 yaş arası yetişkinlerde görüldü.

25 ila 44 yaş arasındakiler arasında ise sadece %0,7'lik bir artış oldu.

Araştırmacılar, intihar oranlarında erkeklerde %2,3 ve kadınlarda %2,8 artış olduğunu belirtti.

Rapora göre 18 ila 34 yaş arasındaki çocuklar, gençler ve genç yetişkinler arasında intiharların %8,4 düşüş yaşadığı ise dikkatleri çekti.

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