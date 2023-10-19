ABD'de işsizlik başvuruları ilk kez beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Ekim ile biten haftada 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

KAYNAK: AA
ABD'de işsizlik başvuruları ilk kez beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Ekim ile biten haftada 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişilik azalışla 198 bine geriledi. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 212 bin olacağı yönündeydi.

211 BİNE REVİZE EDİLDİ

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 209 binden 211 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 1000 azalarak 205 bin 750'ye düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Ekim ile biten haftada 29 bin kişi artarak 1 milyon 734 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, bunun da ABD Merkez Bankasının agresif sıkılaşma döngüsüne karşı piyasada dirence işaret ettiğini ve faiz oranlarının yüksek kalmasının beklenen süreyi uzattığını kaydetti.

İlgili Haberler
Kadından kadına şiddet. Saçından tuttuğu kadını dakikalarca sürükledi
Türkiye'den kapış kapış satın almaya başladılar. Ruslar çıldırdı
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hamilelik döneminde oluşan şeker hastalığına dikkat. Uzmanı uyardı Sağlık
Hamilelik döneminde oluşan şeker hastalığına dikkat. Uzmanı uyardı
Kayan otomobil şarampole yuvarlandı Gündem
Kayan otomobil şarampole yuvarlandı
İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı Dünya
İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı
ABD, Japonya ve Avustralya'dan ortak tatbikat Dünya
ABD, Japonya ve Avustralya'dan ortak tatbikat
Hamas'ın elindeki İsrailli sayısı belli oldu Dünya
Hamas'ın elindeki İsrailli sayısı belli oldu
HAMAS'ın elindeki rehine sayısı ortaya çıktı Dünya
HAMAS'ın elindeki rehine sayısı ortaya çıktı
Slovenya'da terör endişesi. Hırvatistan ve Macaristan’la Schengen’i askıya alıyor Dünya
Slovenya'da terör endişesi. Hırvatistan ve Macaristan’la Schengen’i askıya alıyor