Türkiye'den kapış kapış satın almaya başladılar. Ruslar çıldırdı

Rusya Tur Operatörleri Birliği, yeni yıl ve yılbaşı tatilleri için en ucuz yurt dışı destinasyonunun Türkiye olduğunu duyurdu. 1900 dolardan başlayan tur paketlerinin kapış kapış satıldığı öğrenildi.

Türkiye'den kapış kapış satın almaya başladılar. Ruslar çıldırdı

Yeniakit'in haberine göre, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’da önümüzdeki yeni yıl ve yılbaşı tatilleri için en ucuz yurt dışı destinasyonlarını açıkladı. Listenin başında Türkiye ve Mısır geliyor.

ATOR’un verilerine göre, ocak ayı için Türkiye’ye iki kişilik her şey dahil ortalama tur paketi fiyatı 187 bin ruble (1900 dolar).

Mısır turlarında bu rakam 242 bin ruble (2 bin 460 dolar).

Rusya'dan ortalama iki kişilik tur paketi fiyatı aynı dönemde Birleşik Arap Emirliklerine 323 bin ruble, Tayland’a 342 bin ruble, Sri Lanka’ya 396 bin ruble.

Türkiye'ye daha öncede tatile geldiğini belirten bir Rus kadın "Türkiye çok güzel bir ülke. Kocam çalıştığı için 2 çocuğumu alıp Türkiye'ye geleceğim. Alanya'yı seviyorum. Çok sıcak. Otelde yiyecek ve içecek olarak her şey mevcut. Diğer ülkeler çok pahalı" yorumunu yaptı.

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