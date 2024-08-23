ABD'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bugün başlıyor

Kaynak: AA
ABD'de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bugün başlıyor

Dünyanın önemli merkez bankalarının yetkililerini birleştirecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında başlayacak. Sempozyumda odak noktası, Fed Başkanı olan Powell'ın vereceği mesajlarda olacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumda tema bu yıl "para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olacak.

Bugün başlayacak ve 24 Ağustos'a kadar sürecek etkinlikte, merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele alacak.

ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleştirilecek sempozyumun kilit noktası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşma olacak.

Powell'ın Jackson Hole'de vereceği mesajlarda, bankanın gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair ipuçları aranacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu yıl Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılan merkez bankası başkanları arasında bulunacak.

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Dünya'nın derinliklerinde dev bir okyanus keşfedildi Teknoloji
Dünya'nın derinliklerinde dev bir okyanus keşfedildi
Bir polisimiz şehit oldu Gündem
Bir polisimiz şehit oldu
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü Yerel Haberler
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü
Yatırımcılar ve müzikseverler dikkat! Müzik sektörünün borsası kuruldu Ekonomi
Yatırımcılar ve müzikseverler dikkat! Müzik sektörünün borsası kuruldu
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü Dünya
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü
Kayseri'de Hafif ticari araç şarampole devrildi. 1 ölü 3 yaralı Gündem
Kayseri'de Hafif ticari araç şarampole devrildi. 1 ölü 3 yaralı
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı Yerel Haberler
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı