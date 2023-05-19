ABD'de katliam gibi kaza: çok sayıda ölü var

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD'ye bağlı Oregon eyaletinin batısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda insanın da yaralandığı bildirildi.

2 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı kazada yaralı sayısı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Kurtarma ekipleri de olay yerine müdahale ederken, kazanın büyüklüğü sebebiyle bölgeye kurtarma helikopteri de gönderildi.

Görgü tanıkları, minibüsün 2 kamyon arasında kalarak ezildiğini ve ölü sayısının daha da büyüyebileceğini söylediler.