ABD'de katliam gibi kaza: çok sayıda ölü var

ABD'nin Oregon eyaletinde 2 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

ABD'de katliam gibi kaza: çok sayıda ölü var

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD'ye bağlı Oregon eyaletinin batısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda insanın da yaralandığı bildirildi.

2 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı kazada yaralı sayısı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Kurtarma ekipleri de olay yerine müdahale ederken, kazanın büyüklüğü sebebiyle bölgeye kurtarma helikopteri de gönderildi.

Görgü tanıkları, minibüsün 2 kamyon arasında kalarak ezildiğini ve ölü sayısının daha da büyüyebileceğini söylediler.

screenshot-1-001.png

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü Güncel
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı" Güncel
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada Güncel
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada
Çocukları taşıyan minibüs yandı Yaşam
Çocukları taşıyan minibüs yandı