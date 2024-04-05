ABD'de New Jersey merkezli 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yerel saatle 10.23'te gerçekleşen depremin, Hunterdon bölgesindeki Whitehouse İstasyonu yakınlarında yüzeyin 4.7 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Depremin 42 milyondan fazla kişi tarafından hissedildiği belirtildi.

Yetkililer, herhangi bir yaralanma ya da ölüm bildirilmediğini, ancak depremin etkilediği bölgelerde incelemelerin devam ettiğini açıkladılar.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden deprem hakkında bilgilendirildi ve New Jersey Valisi Phil Murphy ile görüştü.

New Jersey merkezli deprem sırasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bulunan temsilcilerin ise soğukkanlılıkla konuşmalarını sürdürdüğü belirtildi.