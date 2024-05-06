Hepsinin fişini çektiler. Yerli dizi sevenleri şoke edecek gelişme

Ana akım TV kanallarında haftanın hemen her günü bir dizi yayınlanırken bazı diziler yurt dışında da büyük izleyici kitlelerine ulaştı. Türkiye, dizi ihracatı konusunda ABD ile yarışırken artan maliyetler yapım şirketlerini ve kanalları zora sokuyor.

Dizilerin bölüm başı maliyetleri üç yıl içinde 1,5 milyon liradan 10 milyon liraya yükselirken prodüksiyon, oyuncu, senarist ve teknik ekip maliyetleri de 10 kata kadar arttı.

Birsen Altuntaş’ın kendi internet sitesinden yayınladığı habere göre, Artan maliyetlere rağmen reklam gelirlerinin yükselmemesi flaş kararların alınmasına neden oldu. Alınan kararlar yerli dizi sevenleri şoke edecek.

Artan maliyetler nedeniyle çok sayıda dizi final yapmak zorunda kalırken yazın yayınlanması planlanan diziler iptal oldu.

ARC Film ve D Media da bu yaz için çekmeyi planladığı yazlık dizi projelerinden artan maliyetler nedeniyle son anda vazgeçti. Yeni bir gelişme olmazsa bu yıl hiç yazlık dizi çekilmeyecek.