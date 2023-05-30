ABD’de silahlı çatışma. Yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletindeki Hollywood Sahil Yolu'nda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3'ü çocuk 9 kişi yaralanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

ABD’de silahlı çatışma. Yaralılar var

AA’nın haberine göre, ABD’nin Florida eyaletinde 'Anma Günü' kutlamaları sırasında sahilde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki grup arasındaki çatışma sırasında 9 kişi yaralandı.

The New York Times’da yer alan habere göre, ABD’nin Florida eyaletinin Hollywood Beach Broadwalk bölgesinde sahil kenarı restoranları, otelleri ve mağazaların yoğun olduğu bölgede silahlı çatışma çıktı.

Kalabalıklar federal tatil olan Anma Günü sebebiyle sahillere akın ederken iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 9 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastaneden 1 yetkili, 6 yetişkin ile 3 çocuğun yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı kimin başlattığı ve çatışma taraflarında kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor.

Anma Günü (Memorial Day), her yıl mayıs ayının son pazartesi günü, ABD'de geçmiş savaşlarda yaşamını yitirmiş olanların anıldığı bir federal tatil.

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