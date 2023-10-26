ABD'de silahlı saldırı: 16 kişi öldü, 50’den fazla kişi yaralandı

ABD'de Maine eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16’dan fazla kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 16 kişi öldü, 50’den fazla kişi yaralandı

ABD’nin Lewiston kentinde silahlı saldırı meydana geldi.

NTV’nin, CNN International’in birçok emniyet kaynağına dayandırdığı haberden aktardığına göre, Maine eyaletinin Lewiston kentinde bir saldırgan, elindeki makineli tüfekle etrafa ateş açtı.

Düzenlenen silahlı saldırıda en az 16 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Saldırgan olaydan sonra kaçmayı başardı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Erkek saldırganın olay anındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Kent sakinlerinden saldırgana benzer bir şahıs gördüklerinde ihbarda bulunmaları istendi.

ABD Başkanı Joe Biden da olay hakkında bilgilendirildi.

ABD'de silahlı saldırı: 16 kişi öldü - 1

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