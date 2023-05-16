ABD'de silahlı saldırı. Ölüler var

Medyaradar'da yer alan habere göre, New Mexico eyaletine bağlı Farmington şehrinde meydana gelen olayda, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Farmington Polis Departmanı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehirde meydana gelen silahlı saldırı olayında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 polis memurunun da saldırgana karşılık verirken yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu söylenirken, saldırıyı düzenleyenin olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Olayın, okul bölgesine yakın bir yerde gerçekleştiği açıklanırken, şehirdeki okullara giriş ve çıkışların bir süre durdurulduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının zarar görmediği açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın kimliği ve olayın nedeni hakkında detay bilgi paylaşılmazken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.