TV Yayın akışı 14 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 14 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?
Seyirciler, merakla bekledikleri dizi ve programları büyük bir ilgiyle araştırmaya başladı. Her gün birbirinden eğlenceli yapımlar, ekranlarda izleyicilerle buluşurken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. 14 Mayıs Salı günü, hangi kanalda hangi yapımların olduğunu sizler için derledik.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Maraşlı
05:20 Safir

0x0-1695908450163.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
22:15 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
00:30 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)
02:30 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:50 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Kara Ağaç Destanı
03:00 Gönül Dağı

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NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Üçlü Pürüz (Yerli Sinema)
00:30 Şahane Hayatım
03:00 Ruhun Duymaz
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

kefaret-cover-photo-05f7d85c-d17e-419e-a2ae-5a7d4e59011d-mpositioned-640x360-1.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Taş Kağıt Makas
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş Yabancı Sinema)
22:10 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)
01:45 Siyah Beyaz Aşk
04:45 Bodrum Masalı

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