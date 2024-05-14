TV Yayın akışı 14 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?

Seyirciler, merakla bekledikleri dizi ve programları büyük bir ilgiyle araştırmaya başladı. Her gün birbirinden eğlenceli yapımlar, ekranlarda izleyicilerle buluşurken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. 14 Mayıs Salı günü, hangi kanalda hangi yapımların olduğunu sizler için derledik.