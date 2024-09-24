ABD'de son seçim anketi yayınlandı! Fark açılıyor

CBS News ile YouGov tarafından 18-20 Eylül tarihlerinde yapılan ankette, 3 bin 129 kayıtlı seçmene 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin görüşleri sorulduğu bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, Harris yüzde 52 destek alarak, yüzde 48 destek alan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 4 puan önüne geçtiği ifade edildi.

Harris'e oy veren seçmenlerin çoğunluğu, adayın kişisel özelliklerine öncelik verirken, Trump'a destek verenler ise adayın politikalarına odaklandı.

ABD Orta Doğu'daki yangına körükle gidiyor

Harris destekçilerinin çoğunluğu, göçmenlerin ABD'lilerin yapmayacağı işleri yaptığını düşünürken, Trump destekçilerinin çoğunluğu göçmenlerin daha fazla suç işlediğine ve vatandaşların işlerini ellerinden aldığına inandı.

Trump destekçilerinin yüzde 73'ü, göçmenlerin toplumu daha da kötüleştirdiğini düşünürken, yüzde 69'u göçmenlerin evcil kedi ve köpekleri yediği yönündeki iddiaların doğru olduğunu düşündü.

AA'nın aktardığına göre, ankete katılanların yüzde 83'ü ABD siyasetindeki tonun ve nezaket seviyesinin kötüye gittiğini, yüzde 71'i ise demokrasinin tehdit altında olduğunu belirtti.